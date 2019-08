Parma, Chouiar non è più convinto del trasferimento in Emilia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mounir Chouiar non è più convinto di compiere un passo così importante per la sua giovane carriera. Parma e Lens avevano già trovato l’accordo sulla base di otto milioni, ma la volontà del calciatore, secondo L'Equipe, potrebbe far saltare la trattativa. In ogni caso, entro il due settembre Chouiar potrebbe ancora partire al fronte di un'offerta soddisfacente.