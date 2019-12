Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Colombi, portiere del Parma oggi all'esordio con la maglia dei Ducali, ha commentato il successo in Coppa Italia col Frosinone per 2-1 ai microfoni di Rai Sport, subito dopo la conclusione del match: "Sono contento di aver vinto, era una partita difficile perché il Frosinone è un'ottima squadra con buoni giocatori e lo sta dimostrando in Serie B nell'ultimo periodo. Non era facile vincere. Ci godiamo questa vittoria, ora c'è la Roma all'Olimpico. Incontriamo una grande squadra, ma l'obiettivo è sempre quello di vincere, sia in campionato che in coppa, per cui ce la giocheremo", le parole del portiere ex Carpi.