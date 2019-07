© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferisce Sky Sport, per il portiere Simone Colombi ('91) potrebbe essere tempo di un ritorno in Serie A quattro anni dopo averla lasciata per scendere in cadetteria. L'emittente satellitare informa infatti come sia arrivata sul suo conto la chiamata del Parma, intenzionata a sostituire un altro portiere, Frattali, diretto a Bari. La trattativa con il Carpi sembra essere ormai ai dettagli, e la chiusura è imminente.