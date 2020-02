vedi letture

Parma, Colombi: "Tre punti importantissimi, noi bravi a soffrire"

Simone Colombi, portiere del Parma, è intervenuto nel post-partita ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell'estremo difensore crociato: "Sono tre punti importantissimi, abbiamo fatto una gara di grande sofferenza. Abbiamo dimostrato il gruppo che siamo. E' in questi momenti che si vede la squadra e gli uomini. E' stata veramente dura perché ci hanno messo sotto per tanto tempo, però siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni e a reggere. E' bellissimo giocare con questi tifosi, li ringraziamo, ci hanno sempre dimostrato in trasferta: sono sempre numerosi, oggi sembrava di giocare in casa. Non è facile fare il secondo, ma non ho cambiato nulla nel mio modo di lavorare, cambia solo che ora sto giocando. Sono contento e ringrazio il mister per la fiducia, ma dobbiamo pensare a lavorare: Tre punti importanti, già domenica abbiamo una partita difficile. Europa? No, ora pensiamo a mettere fieno in cascina il più possibile, una volta raggiunta la salvezza vedremo di guardare oltre. Dedica? A mia moglie e mia figlia, che mi supportano tutti i giorni".