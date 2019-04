Parma, continuano i guai per D'Aversa. Anche Gervinho e Alves sono ko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma ha diramato, tramite il proprio sito ufficiale, il bollettino medico relativo a tutti gli infortunati. L'unica nota positiva è rappresentata dal pieno recupero di Leo Stulac, mentre cattive notizie arrivano da Gervinho e Bruno Alves: per entrambi la partita contro l'Atalanta ha lasciato il segno, con un risentimento muscolare che molto probabilmente li costringerà a saltare la trasferta di Frosinone. Roberto Inglese e Jonathan Biabiany proseguono invece le loro terapie per le rispettive distorsioni rimediate in allenamento la scorsa settimana.

LEO STULAC - Il giocatore è rientrato in gruppo e ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

ROBERTO INGLESE - Gli esami e i controlli a cui si è sottoposto hanno confermato la distorsione tibio-peroneale alla caviglia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il ciclo terapico.

JONATHAN BIABIANY - Gli esami e i controlli a cui si è sottoposto hanno confermato la distorsione al ginocchio destro. Il giocatore, che ha accusato anche un interessamento distorsivo alla caviglia destra, ha già iniziato il ciclo terapico.

GERVINHO - Durante la gara contro l’Atalanta ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra, e ha già iniziato il ciclo terapico

BRUNO ALVES - Durante la gara contro l’Atalanta ha avvertito un risentimento muscolare al polpaccio destro. Sono in corso gli accertamenti del caso.