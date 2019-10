Parma, Cornelius: "Mi sono costruito la chance di giocare in Nazionale"

Fonte: viaemilianews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andreas Cornelius, attaccante del Parma, ha parlato dal ritiro della Danimarca: "Fino a un paio di mesi fa non mi sarei mai aspettato questa chiamata. Ma il calcio è questo e c'è tanto lavoro dietro a questa convocazione. Mi sono costruito questa opportunità, non è stato un regalo. So di poter tornare sui miei livelli".

Sei rimasto sorpreso quando hai scoperto di essere titolare?

"Avevo visto durante gli allenamenti che avrei potuto giocare dall'inizio. Lo staff non mi ha dovuto dire molto. L'ho saputo e poi gestito la pressione nel migliore dei modi. Loro sanno che avrei potuto giocare da subito senza problemi e penso di averlo fatto alla grande. Venivo da due partite consecutive a Parma, sto bene".

La Svizzera vi ha messo in difficoltà più volte

"Non credo abbiano fatto meglio di noi. Non penso sia stato un crimine la nostra vittoria. Le opportunità che hanno avuto loro non sono state così clamorose come le nostre. Hanno fatto solo alcune conclusioni da fuori che Schmeichel ha salvato molto bene. E' stata una bella partita, non ci hanno messo troppo in difficoltà. E poi, alla fine, conta chi vince".