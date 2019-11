© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale danese arrivano le parole di Andreas Cornelius, centravanti del Parma - in prestito con obbligo di riscatto dall'Atalanta - che sta vivendo un grande momento di forma. "È la ricompensa di quando lavori duro, da attaccante vieni valutato per i tuoi gol. Ne ho segnati molti in breve tempo, per ora sono forte. È una delle migliori stagioni della mia carriera".