Parma, Cornelius: "Serie A campionato tecnico e tattico, soddisfatto dei 12 gol messi a segno"

vedi letture

Andreas Cornelius, attaccante del Parma, è stato intervistato dal Jyllans-Posten direttamente dal ritiro della Danimarca:

"È stata una buona stagione, anche se diversi piccoli infortuni l'hanno resa più difficile, e sono partito un po' lentamente perché sono rientrato da un infortunio all'inguine e da una riabilitazione. Con il tempo sono entrato nella formazione titolare e ho segnato molti gol, non posso che essere soddisfatto".

Hai segnato dodici gol ma hai giocato solo diciassette partite dall'inizio: che stagione sarebbe potuta essere con più tempo a disposizione?

"Sono davvero molto soddisfatto dei 12 gol con il tempo di gioco che mi è stato concesso. Ieri ho visto una statistica che mostrava che sono abbastanza efficace misurato al numero di minuti di gioco, ora devo lavorare sul fisico, e cercare di non incappare in tanti infortuni muscolari".

Ti piace la Serie A?

"Mi piace che sia un campionato molto tecnico e tattico. Non è solo tattico senza palla, ma anche quando hai la palla e c'è molta attenzione su ciò che i giocatori devono fare. Mi piace molto da attaccante, qui non si segna per coincidenze. Ho imparato molto sulla cultura calcistica dell'Atalanta e mi ha reso più facile giocare in Serie A per la seconda volta".