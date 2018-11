Parma, corsa e sacrificio: Deiola a caccia di continuità contro il Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce da tre partite senza successi, contro Lazio, Atalanta e Frosinone, il Parma proverà a tornare alla vittoria già dalla prossima sfida contro il Torino in programma sabato alle 15. Per farlo, però, mister D'Aversa dovrà ridisegnare il proprio centrocampo orfano dello squalificato Stulac. Con Grassi rientrato dopo il lungo infortunio e non ancora pronto per i 90 minuti, positivo è il ritorno di Barillà dopo la squalifica. Con lui probabilmente Rigoni e Alessandro Deiola, quest'ultimo reduce dalla buona prestazione da titolare contro il Frosinone (fondamentale il suo apporto in fase di contenimento soprattutto dopo l'espulsione dello sloveno). Arrivato dal Cagliari in estate nelle ultimissime ore di mercato, Deiola ha dimostrato fin da subito di avere nelle sue corde ottima corsa e buona fisicità, elementi utili per il reparto centrale dei ducali soprattutto in situazione di emergenza. E sabato, contro un Torino in ottima forma, potrebbe partire titolare per la seconda volta consecutiva in stagione.