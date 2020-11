Parma-Cosenza, i convocati di Liverani: Kucka e Gervinho lasciati a riposo, c'è Adorante

Sono 24 i calciatori convocati da mister Fabio Liverani per il match di domani tra Parma e Cosenza, valido per il quarto turno di Coppa Italia. Diverse le defezioni: non sono infatti stati chiamati Botond Balogh, Gervinho, Hernani, Juraj Kucka, Vincent Laurini, Valentin Mihaila, Giuseppe Pezzella, Lautaro Valenti e Mattia Sprocati. Novità a centrocampo dove è stato convocato Giuseppe Carriero, che in campionato è fuori lista. L'ex Catania vestirà la maglia numero 61. Di seguito, la lista completa:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Ricci.

Centrocampisti: Brugman, Camara, Carriero, Cyprien, Dezi, Grassi, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm.

Attaccanti: Adorante, Brunetta, Cornelius, Inglese, Karamoh.