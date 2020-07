Parma, così è uno spreco! Col Napoli alla caccia di risposte dopo il crollo post lockdown

Quattro punti dalla ripartenza. Pochi, pochissimi, meglio solo di Lecce e SPAL. Il Parma di Roberto D’Aversa è entrato in una spirale che sembra non avere vie d’uscita, e che rischia di minare una stagione da otto in pagella solo tre settimane fa. Un punto raccolto nelle ultime sette gare e sei sconfitte contro avversarie alla portata come Fiorentina e Sampdoria, che è riuscita anche a scavalcare i crociati in classifica. E chi l’avrebbe detto solo qualche settimana fa. Dall’ottavo al quattordicesimo posto, dal sogno Europa League all’incubo mediocrità, che rischia di vanificare tutti i grossi passi avanti fatti dalla banda D’Aversa quest’anno, sia dal punto di vista del gioco che da quello della mentalità.

CRISI - Dai sogni pindarici di una qualificazione europea al brusco risveglio nelle zone basse della classifica. Sia chiaro, la salvezza non è minimamente in discussione, ma il crollo repentino fa riflettere. Non si può paragonare questa squadra a quella della scorsa stagione, che crollò allo stesso modo, ma falcidiata da infortuni e con ricambi non all’altezza dei titolari. Questo Parma invece è una squadra più completa, più profonda nonostante gli infortuni facciano parte della quotidianità a Collecchio, ma la sensazione è che il campionato dei crociati sia terminato con la leggerezza di Karamoh che ha regalato il 3-2 all’Hellas. Da lì il buio (o quasi). Non basta il pari d’orgoglio raggiunto nel recupero contro il Bologna, Non basta perché la squadra si è poi suicidata contro la Samp, dove avanti 2-0 ha subito la rimonta blucerchiata, valsa il sorpasso (in campo e in classifica) agli uomini di Ranieri.

RISPOSTE - Che il Parma deve necessariamente trovare al più presto, a partire dalla sfida di domani contro il Napoli. Gli azzurri non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma Gattuso è riuscito a tenere alta la concentrazione, non facendo mollare nulla ai partenopei. Anche dall’ex Mister del Milan deve prendere esempio D’Aversa, deluso dalle non-reazioni dei suoi, e chiamato ad una riscossa repentina per non mettere in discussione un futuro che non è in discussione. D’Aversa e il Parma proseguiranno insieme, com’è giusto che sia, ma queste quattro ultime gare serviranno per valutare alcuni elementi della rosa, che in questo finale si giocano la riconferma. E’ il tempo delle risposte, e per alcuni questo tempo è praticamente scaduto.