Oggi presente in conferenza stampa per presentare il match di Coppa Italia contro la Roma, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla del voto avuto stamane dalla sua squadra per il girone di andata, otto, almeno per il Corriere della Sera: "Per quello che hanno fatto i ragazzi avrei dato un voto maggiore, per tutte le difficoltà avute. Nel calcio delle etichette interessa poco, i giudizi lasciano il tempo che trovano quello che mi interessa è portare a casa risultati per la mia squadra ed è quello che cerco di fare"