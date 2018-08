Parma, D'Aversa: "Abbiamo buttato via la partita in cinque minuti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha commentato così a Sky Sport il 2-2 contro l’Udinese: “Ci sono stati cinque minuti in cui abbiamo buttato via la partita, ma per impegno ai ragazzi non posso rimproverare nulla. C’è stato un episodio sul rigore che ha riaperto la partita, fino a quel momento stavamo tenendo bene il campo. Faccio un plauso ai ragazzi con tutte le attenuanti del caso”.