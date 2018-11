Parma, D'Aversa: "Abbiamo concesso meno in inferiorità numerica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha così analizzato il match odierno contro il Frosinone, pareggiato in casa e condizionato dall'espulsione di Stulac: "Per come si era messa la gara, abbiamo fatto meglio in dieci: abbiamo concesso meno di quando eravamo in undici. E' stata una partita molto bloccata, entrambe ritenevamo molto importante il risultato. E' chiaro che quando una squadra viene qui e bada solo a non subire, diventa tutto più difficile".