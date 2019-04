© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla così in conferenza stampa, raccolta da ParmaLive.com, riguardo il prossimo impegno contro il Torino, che arriva ad appena tre giorni dal ko di Frosinone: "Chiaramente il tempo per ricaricare le pile è stato poco, E' normale che ci sia del malumore e si inizia a pensare in maniera negativa. Il calcio è bello perché ti da subito modo di tornare in campo e rimediare a ciò che non è stato fatto al meglio. A Frosinone è mancato qualcosa sotto l'aspetto motivazionale nel primo tempo. Dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a migliorare, i punti sono oro in questo momento. Gervinho e Bruno Alves non faranno parte dei convocati".