Oggi intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla così in vista della sfida alla SPAL di domani pomeriggio: "Per noi il risultato è più importante che per loro. Veniamo da risultati positivi ma dobbiamo continuare a ragionare su quello che si è fatto per arrivarci. Il nostro DNA va sul lavoro quotidiano, l'intensità che mettiamo in ogni singolo allenamento. Alla settima giornata non possiamo pensare di avere meno convinzione, dobbiamo lottare su ogni singola palla. Loro scenderanno in campo per vincere, sono una squadra che è brava ad aggredirti e a fare anche una fase d'attesa. Sta a noi essere bravi con la palla tra i piedi, sarà fondamentale non dargli entusiasmo. Dovremo essere determinati e cattivi perché per noi il risultato è importantissimo".

