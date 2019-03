Parma, D'Aversa: "Anch'io responsabile del ko. Atteggiamento sbagliato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa, mister Roberto D'Aversa ha così analizzato il ko con la Lazio: "Fino al primo gol abbiamo cercato di fare qualcosa. Dopo la squadra si è sciolta. L'atteggiamento e l'interpretazione della gara sono stati sbagliati, mi prendo anche io le responsabilità come tutti. Il cliente era anche sbagliato, visto che c'era la Lazio".

Perché tutta questa differenza tra le due squadre?

"Per quanto concerne le ripartenze sapevamo che la Lazio ha giocatori che ti possono far male. La differenza nel primo tempo è stata nelle motivazioni. - si legge su lalaziosiamonoi.it - Nei contrasti e nei duelli sono stati superiori, e se ci aggiungi che sono anche più forti diventa complicato".

Il diverbio con Banti c'è stato per il rigore mancato o per il rosso non dato a Caicedo?

"Con Banti c'è stato solo un malinteso parlando dell'episodio in area del primo tempo. Lasciamo perdere, abbiamo sbagliato molto contro l'avversario sbagliato".

Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate oggi?

"Le difficoltà le abbiamo avute molto sulla fascia destra dove Patric come terzo difensore spingeva moltissimo insieme a Marusic. Quando lo spagnolo spingeva in particolare non riuscivamo con gli attaccanti a rimanere compatti. Contro la Lazio rischi di fare figuracce. Almeno nel secondo tempo c'è stato un atteggiamento diverso anche se recuperare quattro gol contro una squadra così forte era pressoché impossibile".

Questa Lazio è da Champions?

"Se si vanno ad analizzare il campionato scorso dove l'avrebbe meritato e quello attuale dove il collettivo già si conosce, la Lazio può arrivare alla Champions. Inzaghi è stato bravo ora a cambiare il modulo. Poi in una stagione tante volte spuntano difficoltà ignote, come gli infortuni. La Lazio con la rosa al completo è molto forte".