Parma, D'Aversa: "Atalanta in ripresa, classifica non rispecchia valore"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato dell'Atalanta alla vigilia della sfida tra i ducali e la Dea. "Sarà una partita complicata, loro hanno grosse individualità e una presenza fisica in campo importante. Probabilmente hanno pagato lo scotto dell'eliminazione in Europa League, ma sono in ripresa e sarà una gara difficile. Ripeto, la classifica non rispecchia il reale valore dell'Atalanta", le sue parole.