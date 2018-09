Parma, D'Aversa: "Bastoni arriverà lontano, Gazzola ristabilito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'amichevole tra Parma e Livorno, terminata sul punteggio di 1-1, il tecnico dei crociati Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni dei media presenti. Questo quanto raccolto da ParmaLive: "Era una partita per dare minutaggio, anche a Bastoni, che era alla prima. Non mi è piaciuta moltissimo l'intensità del primo tempo, ma era una giornata calda e venivamo da alcuni carichi pesanti di allenamento. Nel secondo tempo abbiamo avuto la voglia di riprendere la gara, anche se con una squadra di categoria inferiore. Quando si gioca però c'è sempre voglia di fare risultato".

Che indicazioni ha tratto da Bastoni?

"È un giovane di prospettiva, arriverà sicuramente a certi livelli. Si tratta di un '99, quindi dobbiamo dargli le giuste responsabilità. Anche se ha un'età giovane, ha già la testa sulle spalle".

Possibili infortunati recuperabili per l'Inter?

"Ci auguriamo che Ciciretti possa tornare a lavorare con il gruppo. Marcello Gazzola si è totalmente ristabilito, oggi ha giocato tutta la partita, poi ci saranno altre valutazioni".

Tanti complimenti dopo la Juventus, ma in classifica c'è solo un punto.

"I ragazzi sono i primi consapevoli di questo fatto, i complimenti valgono fino a un certo punto. Lì dove c'è una prestazione come con l'Udinese o con la Juventus c'è del rammarico per non aver fatto punti. Abbiamo pagato il fatto di non aver avuto la possibilità di lavorare con il VAR: in cinque minuti abbiamo buttato la partita. Anche con la Juventus ci sono stati un paio di episodi dubbi, ma detto questo la prestazione positiva deve farci affrontare le partite in maniera positiva. Ora dobbiamo fare punti per la salvezza".