Parma, D'Aversa: "Battere la Roma non vuol dire dover vincere col Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della sfida al Frosinone, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa parla così in conferenza stampa dei gol presi nel finale nelle ultime due gare: "Il pensiero mio e dei ragazzi non deve essere quello della casualità. A loro ho fatto i complimenti contro Torino e Sassuolo dove abbiamo raggiunto in extremis una vittoria perché siamo andati a cercarla. Dobbiamo ragionare su queste due partite dove si poteva fare meglio e non concedere certe situazioni. Detto che le prestazioni sono state diverse, a Bologna meritavamo il risultato pieno mentre contro il Milan dobbiamo considerare anche la squadra che avevamo di fronte, costruita per raggiungere obiettivi importanti. C'è dispiacere perché abbiamo buttato via un punto che per la classifica poteva essere importante e insoddisfazione per quello, non perché se abbiamo vinto con la Roma si doveva vincere anche con il Milan e dobbiamo specificarlo".