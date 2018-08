Parma, D'Aversa: "Biabiany out con la Spal per problema fisico"

Fonte: ParmaLive.com

Intervenuto in conferenza stampa, mister Roberto D'Aversa ha rivelato che domani pomeriggio non potrà avere a disposizione Jonathan Biabiany, alle prese con un problema fisico: "L'aspetto fisico conta, ma è ancora più importante l'aspetto mentale. Contro l'Udinese siamo passati dal possibile terzo gol ad una loro rete. Inglese e Grassi sono giocatori importanti, ma non credo sia giusto addossare particolari colpe ai subentrati. Ne approfitto per dirvi che domani non avremo Biabiany, che oggi si è fermato per una situazione muscolare".

Vista l'assenza di Biabiany, potrebbe rischiare dal 1' Gervinho?

"Se scegliessi solo in base all'aspetto tattico, la soluzione sarebbe quella. Però abbiamo tanti infortunati sugli esterni, non possiamo rischiare un nuovo infortunio. In questo momento non penso che l'ivoriano possa avere 90' nelle gambe. Lavoreremo per portarlo quanto prima in condizione".

E' possibile un cambio di modulo?

"Ci sarà un giocatore impiegato nel ruolo di esterno d'attacco...".