Parma, D'Aversa: "Bravi a riprendere la gara. Felice per Bruno Alves"

© foto di Federico Gaetano

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio ottenuto: "Siamo partiti bene, poi abbiamo subito la forza di questa Juventus. Sotto di due gol contro questa squadra non era facile riprendere la partita, i ragazzi sono stati bravissimi e gli episodi ci hanno premiato. Gervinho ha delle caratteristiche importanti, nel primo tempo poteva fare molto meglio. Nella ripresa ha fatto meglio, anche se gli spazi erano meno. Mi stupiscono le sue qualità tecniche, non è facile trovare un giocatore così veloce e così bravo tecnicamente. Siligardi? È un giocatore bravo tecnicamente, è entrato bene in partita, così come Stulac e Sprocati. Inglese? È un giocatore completo. Si sacrifica nella fase difensiva e trascina tutta la squadra. Inglese è venuto qui per dimostrare tutto il suo valore e credo che lo abbia dimostrato. Bruno Alves è rimasto? Sarei stato felice per lui se fosse andato alla Juventus, è un esempio per i giovani. Dall'altro lato però sono felicissimo che sia rimasto, è un giocatore davvero importante per noi".