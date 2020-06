Parma, D'Aversa: "Bravi a strappare un punto al Torino, pensiamo solo alla salvezza"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato così dell'1-1 conquistato in casa del Torino: "Si è fatto meglio nel primo tempo nonostante lo svantaggio, e quando si va sotto contro queste squadre si hanno difficoltà. Siamo stati bravi a recuperare ma nel secondo tempo non siamo rientrati bene in campo, per fortuna Sepe ha parato il rigore altrimenti non avremmo portato nulla a casa. E' un buon punto che muove la classifica, non era semplice. Classifica? Innanzitutto dobbiamo raggiungere l'obiettivo prefissato, non dobbiamo dare scontato il lavoro dei ragazzi, prima raggiungiamo l'obiettivo che ci siamo prefissati e poi possiamo iniziare a ragionare su alto".