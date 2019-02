Parma, D'Aversa: "Bravi i ragazzi che non hanno mai smesso di crederci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport dopo Juventus-Parma 3-3 è intervenuto il tecnico ducale Roberto D’Aversa: “Nel calcio non bisogna mai smettere di crederci. Quello che mi faceva ben sperare era l’atteggiamento. Siamo stati lucidi, siamo riusciti a restare in partita fino alla fine e alla fine gli episodi ci hanno premiati. Spinazzola? Io dovevo aumentare il potenziale offensivo, sicuramente con l’ingresso di Siligardi e poi lo spostamento di Gervinho abbiamo creato situazioni complicate non solo per lui. Non era semplice per lui, poi io devo guardare in casa mia. Merito dei ragazzi che non hanno mai smesso di crederci. Bravi i ragazzi, specie a chi è entrato in maniera eccelsa. Dopo il primo tempo mi sono arrabbiato, non abbiamo giocato dopo il primo quarto d'ora e se te li porti in area il gol lo prendi sicuro e subisci parecchio. Non abbiamo giocato, non c'era l'atteggiamento giusto. Nel secondo tempo no, invece, anche dopo il 2-0. Inglese attacca bene la profondità, recuperare così una gara premia il lavoro e la voglia del risultato. La Juve ha grande forza, Gervinho doveva ripiegare molto perchè non abbiamo letto bene su Cancelo e sistematicamente in fascia andavano tre contro due. Se recuperi ma perdi subito palla ti devastano. Non avevamo iniziato male, poi dopo l'intervallo abbiamo cambiato atteggiamento. Abbiamo qualità importanti in ripartenza, ma il gol finale è arrivato a difesa loro schierata. Schiappacasse? Può giocare in tutti i ruoli offensivi, è veloce, tecnicamente bravo. E' giovane, e devo ancora vederlo dal vivo, ma nel nostro attacco ci sta. Andato via Da Cruz serviva un sostituto anche per l'attacco visto che abbiamo Inglese e Ceravolo".