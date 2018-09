Parma, D'Aversa: "Bravi ragazzi, era importante la vittoria"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha così parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il successo sull'Empoli: "Era importante vincere per quello che è il nostro obiettivo. I ragazzi sono stati bravissimi, con una prestazione di sofferenza contro una squadra che fa dell'ottimo calcio. - si legge su repubblica.it - Gli scontri diretti hanno una valenza diversa, quindi un plauso ai ragazzi per aver portato un risultato importante a casa. Gervinho? Stiamo cercando di non rischiarlo per evitare infortuni, speriamo quello di oggi sia una cosa leggera. E' un giocatore che può fare la differenza, ma oggi tutti hanno sudato e portato a casa il risultato. Stasera mancavano Inglese, Grassi e altri giocatori importanti. Ma chi ha giocato oggi ha fatto una partita importante".