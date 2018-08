Parma, D'Aversa: "Buona la prestazione, rammaricato per il risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio casalingo contro l'Udinese. "Sotto l'aspetto della prestazione devo fare un plauso ai ragazzi, sono rammaricato per il risultato per la rimonta subita. Dal punto di vista tecnico mi è piaciuto l'atteggiamento contro una squadra che si conosce da inizio ritiro, noi avevamo giocatori in campo che sono arrivati soltanto questa settimana. E' chiaro che dobbiamo essere bravi nella gestione per raggiungere la condizione ottimale. Proveremo a far di tutto per conquistare la salvezza".