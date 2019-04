© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Frosinone-Parma: "Per il secondo tempo che la squadra ha espresso ha fatto una grande partita, oltre al pareggio abbiamo creato diverse situazioni per andare in vantaggio nonostante la situazione di emergenza. C'è rammarico. Più che agli altri dobbiamo pensare al nostro cammino, ci mancano dei punti per la salvezza, commettiamo errori che alla lunga possono essere pesanti, c'è da migliorare sotto questo aspetto".