Parma, D'Aversa: "C'è rammarico. Inglese può giocare titolare in azzurro"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Parma-Inter, così l'allenatore crociato Roberto D'Aversa ha parlato della sconfitta contro i nerazzurri: "Siamo partiti meglio nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto, il rammarico è aver subito gol dopo che ci eravamo sistemati in difesa, a causa di una nostra ingenuità. Se gli episodi fossero stati dalla nostra parte avremmo parlato di un altro risultato. Ci sono stati degli errori tecnici che ci hanno penalizzato".

Un parere su Inglese:

"E' il classico centravanti completo, che fa entrambe le fasi. E' il primo a difendere, ma non perde lucidità sotto porta. Aveva qualche problemino al polpaccio e all'adduttore, ma è sempre un giocatore che mette in difficoltà gli avversari. Per quanto riguarda il mio pensiero, per me può giocare titolare in Nazionale".

Cos'è successo con Perisic?

"E' la tensione della partita, non è successo niente di che".