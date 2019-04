Parma, D'Aversa: "C'è rammarico, vogliamo dare altre gioie alla gente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, intervistato da Radio Rai, ha commentato così il pareggio col Chievo di oggi: "Pur non facendo benissimo nei primi 15 minuti di gara, abbiamo concesso poco e piano piano abbiamo fatto meglio. Stranamente nella ripresa, anziché dare continuità, abbiamo però lasciato campo al Chievo e dobbiamo ringraziare Sepe per la sua paratona".

Sui fischi dei tifosi: "Ci hanno sempre dato una grande spinta, dimostrando massimo attaccamento a questi colori. Il nostro obiettivo è dare loro delle soddisfazioni, negli ultimi anni direi che ci siamo riusciti. È chiaro che oggi volevamo vincere per ipotecare o quasi la salvezza, ma non era facile contro questo Chievo. Non dimentichiamoci che ci mancava il nostro centravanti titolare. Siamo noi per primi ad avere il rammarico per non aver portato a casa i tre punti".