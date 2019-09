Parma, D'Aversa: "Cagliari più determinato di noi, male su palla inattiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Cagliari, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Cosa non ha funzionato? Sotto l'aspetto della prestazione i ragazzi hanno fatto una buona gara, vedendo le occasioni create pensiamo di aver avuto la meglio sul Cagliari, siamo andati sotto senza nemmeno aver subito un tiro in porta, dopo il 2-1 abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare la partita e probabilmente sarebbe cambiata con il 2-2. Doppietta Ceppitelli? Gli errori li analizzeremo nello spogliatoio ma se si concedono due gol su palla inattiva il problema principale è la concentrazione, non perdere il duello personale, la differenza è che il Cagliari ha fatto di tutto per portare a casa la vittoria e dall'altra parte c'è stata meno determinazione".