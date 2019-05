© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha commentato a Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro la Fiorentina che ha segnato la salvezza matematica: "Sin dall'inizio dell'anno abbiamo giocato per raggiungere questo obiettivo, i ragazzi hanno fatto qualcosa di importante. È stato un campionato molto stancante. Giocheremo a Roma da professionisti, sicuramente con qualche giorno di riposo nelle gambe. La qualità principale della squadra? Io credo di essere fortunato per il fatto di allenare un gruppo con questo spessore umano: abbiamo ottenuto l'obiettivo con grande compattezza. Non è semplice vedere un gruppo di ragazzi così unito e così compatto. Magari abbiamo qualche lacuna a livello tecnico, però sotto l'aspetto della volontà e dell'attaccamento alla maglia, i miei ragazzi non sono secondi a nessuno".