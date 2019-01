Parma, D'Aversa: "Ci è mancata un po' di malizia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, commenta il ko di oggi contro la SPAL ai microfoni di Sky Sport: “Il risultato non rispecchia la partita fatta da questi ragazzi. Abbiamo avuto l’occasione per andare sul 3-0, per rimanere in undici contro dieci. Detto questo poi abbiamo buttato la partita, abbiamo avuto un’occasione clamorosa anche sul 2-2 e sul 3-2. Portiamo a casa zero punti, ci dispiace. In una partita l’aspetto mentale è fondamentale, avevamo preventivato che alcuni giocatori avrebbero fatto fatica a livello fisico, alcuni non erano al top. Una squadra con un po’ più di malizia però porta a casa il risultato, ma non mi sento di rimproverare niente a questi ragazzi. Per come l’avevamo interpretata avremmo meritato di fare risultato. Paghiamo la mancanza di un po’ di malizia, ora dobbiamo ripartire, consapevoli che il nostro obiettivo è la salvezza. Mercato? Non ne parlo”.