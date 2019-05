© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni Sky, mister Roberto D'Aversa ha così parlato dopo il ko di Bologna: "Sicuramente c'è rammarico e dispiacere, dobbiamo prenderci tutti quanti - io per primo - le nostre responsabilità. Ci sta perdere, ma non in questa maniera. Non vogliamo crearci alibi, il Bologna ci è stato superiore in tutto. Il nostro destino è ancora nelle nostre mani, bisogna ricaricare le pile: non è semplice dopo una sconfitta così pesante, però nella prossima partita dovremo entrare in campo col massimo spirito per cercare di portare a casa il risultato, ma soprattutto per raggiungere il nostro obiettivo".