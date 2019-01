Parma, D'Aversa: "Ciciretti non sarà convocato, Kucka verrà in panchina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Udinese. Queste le parole del tecnico raccolte da ParmaLive.com: "La squadra arriva da un periodo in cui ha lavorato bene nel quotidiano e nell'amichevole con il Ravenna. Siamo consapevoli che bisogna lavorare come nel girone di andata. Kucka non partirà dal'inizio, verrà in panchina con noi ma viene da un periodo con poco minutaggio e in più ha subito una botta al piede subito dopo capodanno. Rigoni non sarà tra i convocati. Deiola io lo valuto per quello che mi da in campo, siamo professionisti e non possiamo farci influenzare dalle notizie di mercato".

Baraye sarà tra i convocati e non Ciciretti:

"Amato non sarà tra i convocati per una sua richiesta visto che è in uscita, così ci sarà Baraye. Ne ho parlato con il ragazzo e credo meriti almeno la convocazione. Deciderò domani se portarlo in panchina o se andrà in tribuna, ma meritava la convocazione per quanto fatto per questa società".

Come vede l'Udinese dopo l'arrivo di Nicola?

"L'Udinese in casa ha vinto contro la Roma ma è anche vero che ha pareggiato contro il Frosinone. Dipenderà dal nostro atteggiamento in campo e dalla nostra capacità di fare la partita. Nicola lo conosco bene e sta facendo bene come aveva fatto nella sua esperienza a Crotone. Dovremo fare una partita al massimo, a partire dalle piccole cose, prestando attenzione a tutto a partire dai contrasti e dall'atteggiamento".

A livello di numeri, vede la sua rosa completa o ci sarà bisogno di intervenire sul mercato?

"Non rispondo alle domande di mercato, credo che l'allenatore debba concentrarsi solo sul campo e lavorare con chi ha a disposizione. Al mercato penserà il direttore".

Che margini di miglioramento può avere questo Parma?

"Non bisogna mai porsi limiti, si deve sempre cercare di migliorare quanto fatto. Per questo ricordo che l'ultima del girone di andata è stata una sconfitta con la Roma, quindi dovremo portare in campo la cattiveria che ci permetta di riscattare una sconfitta. Dovremo essere bravi a riprendere subito la giusta mentalità visto che abbiamo staccato per 3 settimane, c'è sempre l'incognita dopo una lunga sosta. Ma ci siamo allenati bene".

Dimarco e Sierralta possono essere gli acquisti di gennaio?

"Federico ha fatto 70 minuti con il Ravenna e di conseguenza è recuperato a livello fisico. Sierralta invece è un po' più indietro, ma per entrambi ci vorrà ancora un po' di tempo per vederli al massimo della forma".

Calaiò è in uscita?

"Si, Emanuele è un giocatore sicuramente in uscita".

Un'ultima riflessione sul capitolo razzismo delle ultime settimane:

"Mi sembra ci sia stata fin troppa polemica al riguardo. La partita di calcio deve essere un momento sportivo, noi dobbiamo portare positività in campo e ci sarà chi di dovere a decidere su eventuali polemiche esterne alla partita sul campo".