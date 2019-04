© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza al termine del ko contro il Frosinone (3-2). Queste alcune battute riportate dal sito ufficiale del club: "La nostra classifica? Dobbiamo ragionare da dove siamo partiti: l’anno scorso eravamo entrambe in lotta per una promozione e ad oggi ci trovavamo in una posizione di classifica migliore ma questo non deve farci pensare di aver raggiunto un obiettivo, sappiamo da dove siamo partiti e qual è il nostro obiettivo. E come non dovevamo sentirci sereni e tranquilli quando la situazione era migliore neanche ora dobbiamo stare qui con il timore, perchè questo ti porta a commettere degli errori. Ragioniamo su ogni singola partita per cercare di portare a casa il risultato e questo i ragazzi hanno cercato di farlo anche stasera, perchè nonostante siamo andati sotto abbiamo fatto un secondo tempo importante e ci sono stati dei cambi più legati alle condizioni fisiche che per scelte tecniche. Da una parte devo fare i complimenti per la prestazione, dall’altra nel momento in cui si commettono questi errori quando mancano così poche gare alla fine possono rivelarsi letali, bisogna quindi migliorare quest’aspetto".