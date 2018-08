Parma, D'Aversa: "Complimenti a Faggiano per il mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Parmalive.com: "Come valuto il mercato? Non sta a me giudicarlo. Però devo ringraziare e fare i miei complimenti al direttore e alla società per aver allestito una squadra che può raggiungere la salvezza nonostante i problemi di questa estate. Col processo che ha rallentato un po' tutto non è stato facile lavorare: fino a una settimana fa c'era ancora il dubbio per la penalizzazione".

Sul debutto in serie A

"M'incuriosisce soprattutto la partita, dato che ci sono giocatori arrivati all'ultimo e non c'è ancora la conoscenza tra tutti i membri della rosa. Sarà sicuramente una partita emozionante e la ricorderò a lungo ma conta soprattutto portare a casa il risultato".

Ancora sulla serie A

"Per noi e per i nostri tifosi sarà diverso rispetto agli ultimi anni. Tra la Lega Pro e la Serie B la piazza era abituata abbastanza bene per quanto riguarda i risultati, anche se con qualche difficoltà come è giusto che sia. Quest'anno ci vorrà ancora più pazienza e compattezza: non siamo più tra le favorite ma tra i club che devono provare a salvarsi. Dobbiamo riuscirci per non vanificare quanto di miracoloso fatto in questi tre anni. L'errore che non dobbiamo commettere è quello di pensare ancora al passato. Pensiamo piuttosto a una squadra come l'Udinese che sotto l'aspetto tecnico e fisico ha qualità importanti".

Sull'Udinese

"Una squadra che non dà punti di riferimento. Indipendentemente dal loro sistema di gioco, è fondamentale andare in campo per cercare di portare a casa il risultato".

Quanto tempo ci vorrà per vedere il vero Parma

"Ci vorrà del tempo per essere al massimo. Ma dobbiamo abituarci, i giocatori pian piano si conosceranno e avremo il collettivo, la squadra. Quando ci sarà la condizione ottimale ci potremo anche divertire. Dobbiamo raggiungere un obiettivo importante, il più importante degli ultimi anni".