Parma, D'Aversa: "Contro la Lazio sarà una partita più d'attesa"

Il tecnico crociato Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera all'Olimpico di Roma contro la Lazio, ed ha così parlato degli avversari: "La Lazio viene da due partite in cui ha avuto due risultati penalizzanti ma in cui ha controllato le gare. E' importante essere consapevoli che affrontiamo una squadra forte, consapevoli anche che vorranno vincere a tutti i costi. Stiamo esprimendo un buon calcio ma la differenza la fa chi ha più voglia di portare a casa il risultato. Contro la Lazio è impensabile di fare una partita aggressiva come con il Cagliari. Questa squadra è molto forte fisicamente e tecnicamente e possono sfruttare gli spazi. Sono completi, sarà una partita più d'attesa ma è importante anche avere la palla e cercheremo di metterli in difficoltà".