Parma, D'Aversa: "Coperta corta, ma domani abbiamo un match-ball"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo: "Non ci saranno Inglese, Biabiany, Grassi e oggi abbiamo perso anche Gagliolo che si è fatto male nella rifinitura. Ha avuto un problema al polpaccio, probabilmente la sua stagione è finita. Ceravolo non si è allenato ma è convocato, la situazione è la stessa di quando si è giocato a Frosinone e quindi per Fabio bisognerà decidere domani. Pensavo di poter recuperare Roberto lì davanti ma così non è stato. La coperta è corta sia avanti che dietro, ci sono difficoltà numeriche. Quello che conterà domani sarà interpretare al meglio la gara, come si è fatto ultimamente. Dovremo portare rispetto a un Chievo che ha battuto la Lazio a domicilio sapendo che abbiamo la possibilità grandissima di arrivare all'obiettivo. Domani è il primo match-ball: c'è fastidio nel non poterla affrontare con la rosa al completo".

Che Chievo affronterete?

"Mister Di Carlo ha fatto un ottimo lavoro, meriterebbe di ripartire dal Chievo l'anno prossimo, avendo così la possibilità di riportare i clivensi in Serie A. Differenzia il sistema di gioco a seconda degli avversari e gioca molto di verticalizzazioni e di attacco della profondità: non attende ma aggredisce, fa molto bene la fase difensiva a partire dagli attaccanti. L'allenatore li ha sistemati bene in campo, già all'andata erano stati molto bravi. Loro giocheranno in maniera spensierata e questa sarà un'arma in più per loro. E giocano anche con molti giovani di valore, penso a Vignato. Noi però, ripeto, dobbiamo sfruttare questo match-ball".

In ottica salvezza saranno importanti anche i risultati altrui.

"Quello che fanno gli altri non ci interessa, noi ora pensiamo solo alla trasferta di Verona. È chiaro se arriveranno certi risultati da altri campi, ci avvicineremo ancora di più alla salvezza. Trovarsi a cinque gare dalla fine a giocarci una partita del genere da neopromossa ci fa capire che cammino straordinario abbiamo fatto. Ma bisogna ancora arrivare all'obiettivo".

Che giudizio dà a questa stagione?

"Non do giudizi su me stesso, sono gli altri a doverlo dare. Ovviamente in Serie A affronti allenatori più preparati ma, allo stesso tempo, hai una materia prima migliore dal punto di vista qualitativo".

Dove si vede D'Aversa il prossimo anno?

"Non sto ragionando sul futuro ma sul presente. Il mio futuro, al momento, è la partita contro il ChievoVerona".

Tra febbraio e marzo avete passato un periodo un po' difficile. È stato più un problema mentale o fisico?

"Non c'è stato alcun problema fisico né mentale. Il Chievo, guardando le carriere dei giocatori e l'esperienza a inizio stagione, aveva una rosa più consona alla Serie A di noi. Nessuno avrebbe pensato che questo Parma si sarebbe trovato vicino alla salvezza a cinque giornate dalla fine. Nel girone d'andata è stato fatto qualcosa di straordinario, con quei 25 punti. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti".

La scelta come centravanti dovrebbe essere tra Gervinho e Siligardi?

"Entrambi potrebbero essere l'opzione al centro, poi oltre alle assenze devo ragionare anche sul sistema di gioco, avere la possibilità di poter aumentare il potenziale offensivo a gara in corso. Quindi vedremo".

Bastoni e Dimarco sono convocati per lo stage in Nazionale.

"Mi fa piacere per loro ma prima della Nazionale sanno che devono pensare alla partita di domani. Altrimenti non ce li mando in Nazionale se non fanno bene (ride, ndr)".