Parma, D'Aversa: "CR7 top mondiale, fa discutere più della Juve"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Juventus, il tecnico dei ducali Roberto D'Aversa ha parlato così di Cristiano Ronaldo: "In questo momento Ronaldo fa parlare più del club stesso, è uno dei giocatori migliori del mondo. Ricordiamoci che la Juventus ha campioni ovunque, in ogni reparto e in panchina. Chiaro che a livello mediatico lui cattura un po' tutto".