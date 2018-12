© foto di Federico Gaetano

Roberto D'Aversa ha parlato del Milan nel corso della conferenza stampa di oggi. "Cutrone, pur essendo molto giovane, è un attaccante da temere e rispettare. È un animale dell'area di rigore, calamita ogni palla in area. Poi hanno giocatori di qualità lì davanti come Suso e Calhanoglu. Hanno delle assenze ma le grandi squadre possono permettersele. Quindi serviranno 95 minuti di concentrazione massima per concedergli il meno possibile".