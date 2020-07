Parma, D'Aversa: "Dal punto di vista mentale il pari contro il Bologna è importante"

Ai canali ufficiali del club, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, è tornato sul pari allo scadere contro il Bologna a -1 dalla sfida al Milan. “Dal punto di vista della classifica cambia poco. Dal punto di vista mentale è importante, perché l’effetto psicologico – visto il periodo dal quale venivamo – ci ha sempre fatto l’effetto contrario considerato che siam sempre usciti sconfitti nonostante meritatissimo qualcosa in più. La gara con il Bologna è importante sotto l’aspetto mentale, perché eravamo sotto di due gol e recuperarla come abbiamo fatto, meritatamente nel secondo tempo, dà una spinta in più per affrontare una squadra come il Milan che, dopo il lockdown, è quella che sta facendo il miglior percorso dopo l’Atalanta“.