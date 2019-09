© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In conferenza stampa, alla vigilia di Parma-Torino, l'allenatore dei ducali Roberto D'Aversa ha fatto anche un punto della situazione sullo stato di salute di alcuni suoi giocatori: "Darmian nell'allenamento dell'altro ieri ha avuto un problemino e domani non farà parte della partita, così come Grassi. Kucka ha avuto una serie di problemini anche quest'estate, farò qualche valutazione per domani, ma bisogna considerare che si gioca anche sabato con la SPAL".

