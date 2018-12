© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma parlando così di Eusebio Di Francesco: "Lo stimo molto come tecnico ma anche come uomo, si è costruito tutto partendo dalla Lega Pro con il Pescara e ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori italiani anche quest’anno: con tanti cambiamenti dal mercato ci vuole tempo perché squadra trovi i meccanismi, detto questo sono in corsa per l’obiettivo di tornare in Champions e insieme alla Juve è l’unica squadra che ha passato il turno quest’anno", le sue parole raccolte da ParmaLive.com.