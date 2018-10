Parma, D'Aversa: "Difficile recuperare contro una squadra così forte"

© foto di Federico Gaetano

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko sul campo dell'Atalanta: "Cosa è successo al Parma? Abbiamo tenuto testa per un'ora ad una squadra molto forte. Non abbiamo sfruttato diverse occasioni per segnare ed abbiamo concesso un gol evitabile. Siamo qui a commentare ancora una partita dove siamo stati noi a concedere le situazioni. Abbiamo subito gol proprio nel nostro miglior momento. Non dovevamo commettere certi errori, recuperare contro una squadra così forte non è facile. Gervinho? Quando sta bene cerco di tenerlo sempre in campo, perché può fare gol da un momento all'altro e tiene in apprensione le difese avversarie. Purtroppo da inizio stagione non ho mai potuto usufruire della rosa al completo. Anche se la forza del gruppo ha prevalso su tutte le difficoltà e tutte le assenze. Adesso pensiamo al Frosinone, sarà uno scontro diretto per la salvezza".