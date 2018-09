Parma, D'Aversa: "Domani Ceravolo titolare. Torna Biabiany"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato anche della condizione fisica dei suoi giocatori: "Oggi a fine allenamento abbiamo avuto un problema con Sierralta che non sarà tra i convocati così come Inglese. Rientra invece Biabiany. Domani partirà dall’inizio Ceravolo, si sta abituando alla categoria, è un giocatore bravo e furbo che ha sempre fatto gol. Ciciretti sapevo che avrebbe fatto fatica, era tanto tempo che non giocava e deve trovare la forma migliore, la cosa importante è che abbia giocato 60/65 minuti senza accusare problemi. Deiola invece credo abbia fatto una buona partita, considerando gli avversari che aveva di fronte, è stato un discorso di squadra, non del singolo."