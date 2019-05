Parma, D'Aversa: "Domani vogliamo raggiungere il nostro obiettivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Bologna: “Gagliolo oggi ha lavorato con la squadra, mentre Grassi ci teneva a venire con noi. Inglese valuteremo domani se utilizzarlo o meno ma chiaramente non ha i 90' sulle gambe”, riporta Parmalive.com.

Sulla lotta salvezza:

"I risultati di oggi non cambiano minimamente il nostro compito di domani. Dobbiamo raggiungere la salvezza matematica, per farlo dovremo battere il Bologna nel derby".

Sul Bologna:

"Cerchiamo di ottenere il massimo dalle nostre potenzialità e da quello che siamo capaci di fare. I rossoblu con Mihajlovic hanno cambiato fisionomia, sono una squadra diversa: sono molto aggressivi e coraggiosi, il loro stile di gioco rispecchia in pieno il loro allenatore".

Sulla situazione d'emergenza a livello d'infortuni:

"Ormai siamo abituati a convivere con l'emergenza, ma ho totalmente fiducia nel gruppo che ho a disposizione. Tutti sono qui per dare il contributo, quello che è fondamentale è la squadra, non il singolo".

Ancora sull'avversario di domani:

"Il Bologna è una squadra che ha giocato ottime partite anche quando non ha raggiunto il risultato, anche recentemente, penso ad esempio al match contro il Milan. Non sarà una partita semplice, ma vogliamo raggiungere il nostro obiettivo".

Sull'interpretazione del match:

"Domani sarà importante l'approccio e l'interpretazione del match: è un derby, sarà fondamentale portare tutto a nostro favore. Ceravolo? Fisicamente sta bene, ha giocato con la Sampdoria con un solo allenamento sulle gambe dimostrando grande attaccamento alla maglia".

Sugli ultimi risultati:

"Siamo reduci da una striscia positiva di risultati: sono dei pareggi che possono diventare importantissimi. Non è semplice portare a casa risultati in Serie A. In maniera compatta e unita vogliamo raggiungere domani il nostro obiettivo".