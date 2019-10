© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla in conferenza stampa commentando il pari raccolto a San Siro contro l'Inter: "La qualità di questa squadra sta nel rimanere con i piedi per terra, sia nel bene che nel male. Dopo la partita c'era rabbia per non aver portato a casa i tre punti, ma c'era anche soddisfazione per la prestazione. L'errore più grande che possiamo fare è pensare alla partita di San Siro, loro (l'Hellas Verona) hanno messo in difficoltà tutte le avversarie affrontate. Le buone prestazioni non ci servono ad esaltarci, ma a mettere in difficoltà gli avversari".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Roberto D'Aversa