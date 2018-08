Parma, D'Aversa: "Dura con la Spal, servirà l'umiltà vista con l'Udinese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato alla vigilia della gara contro la Spal. "Sarà una partita non semplice contro una squadra che fa molto possesso palla: a loro piace molto giocare. Sono una squadra di categoria, dovremo essere bravi a scendere in campo con la stessa umiltà messa contro l'Udinese. Questo tipo di atteggiamento deve ripetersi per tutto il campionato -riporta ParmaLive.com-. Ci sono stati degli aspetti positivi: per 60' abbiamo fatto molto bene. E' chiaro che, per il gioco espresso, c'è un po' di rammarico per non aver colto la vittoria. L'aspetto fisico conta, ma è ancora più importante l'aspetto mentale. Dobbiamo lavorare durante la settimana, cercando di migliorare sotto questo punto di vista. La gara a porte chiuse? Si sentirà meno il pubblico, però c'è sempre il rettangolo di gioco. Alla fine ciò che conta è l'interpretazione della partita da parte dei giocatori. Gervinho? In questo momento non penso possa avere 90' nelle gambe. Lavoreremo per portarlo quanto prima in condizione. La Spal? L'allenatore è molto preparato: ha a disposizione un collettivo importante e ottime individualità che possono fare la differenza in A".