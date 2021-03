Parma, D'Aversa e il ko con l'Inter: "A volte le sconfitte servono più di un risultato positivo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, mister Roberto D'Aversa è tornato così sulla sconfitta di lunedì con la capolista Inter: "Magari avessimo pareggiato! A volte le sconfitte possono servire più di un risultato positivo, perché se ragioniamo sui pari contro Udinese e Spezia sono stati più due occasioni perse. La prestazione ti fa ragionare in maniera positiva quando poi affronti le 13 partite con le stesse qualità che abbiamo messo giovedì contro la prima, limitando qualche errore che ci sta danneggiando. La squadra sta crescendo fisicamente e nel concretizzare, anche se dobbiamo migliorare perché ci sono state occasioni in cui potevamo fare gol e non siamo stati determinati. Dobbiamo migliorare perché ahimè stiamo subendo troppi gol, cosa che prima era una nostra forza: nel campionato italiano i risultati si ottengono con le migliori difese. Noi parliamo di salvezza, ma spesso questo fattore coincide anche con lo scudetto", le dichiarazioni del tecnico del Parma.