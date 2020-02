© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

A due giorni dalla sfida contro la Lazio Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, facendo il punto sulla stagione dei Ducali. "Il fatto che siamo andati bene, non ci deve far affrontare il resto del campionato in maniera più rilassata. I 32 punti in classifica devono essere uno spunto per confermarci e migliorare da qui alla fine. il fatto che siamo andati bene, non ci deve far affrontare il resto del campionato in maniera più rilassata. I 32 punti in classifica devono essere uno spunto per confermarci e migliorare da qui alla fine".

Sulle chance di qualificazione all'Europa League, poi, il tecnico dei gialloblu cerca di placare gli animi: "Il traguardo rimane lo stesso".